Internacional

Nottingham Forest demite técnico Sean Dyche

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 22:20

Em meio à luta contra o rebaixamento na Premier League, o Nottingham Forest demitiu seu técnico, Sean Dyche, nesta quarta-feira (11). 

O empate em 0 a 0 com o lanterna Wolverhampton Wanderers, nesta quarta, pela 26ª rodada do campeonato inglês, foi o estopim para a demissão de Dyche. 

"O Nottingham Forest Football Club confirma a demissão de Sean Dyche do cargo de técnico", afirmou o clube em um comunicado. 

"Gostaríamos de agradecer a Sean e sua equipe pelos esforços durante o tempo em que estiveram no clube e lhes desejamos muita sorte no futuro".

Falando após o empate sem gols desta quarta-feira, um abatido Dyche reconheceu que seu emprego estava em risco e que o temperamental dono, Evangelos Marinakis, poderia muito bem decidir demiti-lo. 

Marinakis já havia demitido Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou nesta temporada, e sua paciência se esgotou mais uma vez depois que o Nottingham Forest não conseguiu marcar, apesar de ter finalizado 35 vezes a gol. 

O time de Dyche foi vaiado ao final da partida.

Dyche disse ser um "realista" quanto à sua situação delicada e falou como um técnico resignado ao seu destino.

"O dono tem sido justo comigo, sem sombra de dúvida", afirmou. "Se alguém optar por mudar no futebol hoje em dia, é uma decisão pessoal. Todos nós já vimos isso acontecer", disse. 

"Se o dono quiser fazer uma mudança, então é uma decisão dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade."

O Nottingham, bicampeão europeu (1979 e 1980), ocupa atualmente a 17ª posição na Premier League com 27 pontos, apenas três pontos à frente do West Ham United, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

rcw/bb/ma/ad/aam

