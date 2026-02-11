CEO da Delta Airlines diz que turistas da Copa são bem-vindos nos EUA

O CEO da Delta Air Lines, Ed Bastian, tentou tranquilizar nesta quarta-feira (11) os turistas ao afirmar que os Estados Unidos continuam sendo um destino acolhedor, de olho na Copa do Mundo da América do Norte de 2026, que será disputada em junho e julho.

"Esperamos que a Copa do Mundo atraia muitos europeus e visitantes internacionais para o mercado americano", declarou Bastian à AFP.

Estados Unidos, Canadá e México sediarão o Mundial entre 11 de junho e 19 de julho, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história do principal torneio do futebol.

No entanto, as medidas rigorosas contra a imigração impostas pela administração do presidente Donald Trump (2025-2029) suscitaram a preocupação de que alguns viajantes internacionais desistam de comparecer ao Mundial.

"Sim, os Estados Unidos estão focados na imigração. Isso não é imigração. Isso é turismo", afirmou Bastian em entrevista durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d'Ampezzo.

"E enquanto as pessoas vierem com as credenciais adequadas, não terão nenhum problema", acrescentou o diretor-executivo da companhia aérea americana.

A Delta, patrocinadora do Team USA em Milão, projetou um crescimento de receita entre 5% e 7% no primeiro trimestre de 2026, e a companhia continua se beneficiando da forte demanda de consumidores de alto padrão.

Importante cliente do fabricante europeu de aviões Airbus nos últimos anos, a Delta anunciou em janeiro um pedido de 30 aviões Boeing 787 Dreamliner, com opção para outros 30.

Diferentemente de outras companhias aéreas americanas, a Delta não operou o Boeing 737 MAX, que sofreu dois acidentes fatais em 2018 e 2019, dando início a um longo período de dificuldades para a Boeing.

"A Boeing está fazendo um bom trabalho para estabilizar a situação", declarou Bastian, acrescentando que a empresa avançou sob a nova liderança.

"Como uma das maiores companhias aéreas globais do mundo, não se pode depender apenas da Airbus. É necessário ter a capacidade de trabalhar com ambos os fornecedores", concluiu Bastian.

