Wall Street fecha em leve queda após números do mercado de trabalho

Wall Street fechou em leve queda nesta quarta-feira (11), após um desempenho melhor do que o esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos em janeiro, que reduz a expectativa de um corte de taxas do Federal Reserve (Fed) a curto prazo.

Após a primeira parte do dia em alta, o Dow Jones caiu 0,13%; o Nasdaq, 0,16%; e o S&P 500 permaneceu estável.

De acordo com o Departamento do Trabalho, 130.000 novas contratações foram registradas em janeiro, e o desemprego caiu para 4,3%. Segundo uma pesquisa divulgada pela MarketWatch, analistas previam 55.000 novos contratos e uma taxa de desemprego de 4,4%.

Para o analista Angelo Kourkafas, da Edward Jones, essa foi "uma surpresa positiva em todas as frentes". "Os números sólidos dissiparam algumas preocupações" dos investidores com a situação da economia americana", disse à AFP.

O relatório oferece aos membros do Fed que defendem uma política monetária restritiva argumentos "para manter uma abordagem paciente em relação à queda dos juros", disse Kourkafas.

Segundo a ferramenta de monitoramento CME FedWatch, o mercado se mostra mais cauteloso quanto à possibilidade de um primeiro corte de juros em junho. "Os esforços do Fed deveriam se concentrar em breve no componente de inflação do seu mandato, principalmente se o índice de preços ao consumidor, que será divulgado amanhã, não mostrar uma melhora", disse Christophe Boucher, diretor de investimentos na ABN AMRO Investment Solutions.

