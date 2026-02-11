Messi sofre lesão muscular e Inter Miami adia amistoso em Porto Rico

Lionel Messi não treinou com o Inter Miami nesta quarta-feira (11) devido a uma lesão muscular, anunciou o clube da MLS, que também decidiu adiar o amistoso contra o Independiente del Valle, do Equador, em Porto Rico.

A preocupação com o astro argentino de 38 anos surgiu na manhã desta quarta após sua ausência em um treino aberto à imprensa.

Horas depois, o Inter Miami confirmou que seu capitão estava afastado devido a uma "distensão muscular na coxa esquerda", sofrida durante o amistoso de sábado em Guayaquil contra o Barcelona do Equador.

O comunicado do Inter Miami indica que a lesão "persiste desde então" e que Messi "passou por novos exames médicos que confirmaram o diagnóstico".

"Seu retorno gradual aos treinos dependerá de sua evolução clínica e funcional nos próximos dias", concluiu o comunicado.

Devido à lesão de seu craque, o Inter Miami anunciou que o amistoso que estava marcado para sexta-feira contra o Independiente del Valle, no Estádio Juan Ramón Loubriel em Bayamón, Porto Rico, foi adiado para 26 de fevereiro.

"O clube, em colaboração com o promotor do evento e o governo de Porto Rico, acredita que a mudança da data da partida nos permitirá oferecer a melhor experiência possível aos torcedores em Porto Rico", disse o Inter Miami em um comunicado que incluía uma mensagem de Messi para os fãs.

"Infelizmente, senti um desconforto muscular na última partida, mas estávamos muito ansiosos para ver todos vocês, então, junto com o clube, trabalhamos para encontrar uma data alternativa que nos permita viajar e jogar em Porto Rico", disse o argentino. "Sabemos o quanto vocês estão animados e o quanto querem ver uma partida do Inter Miami, e será muito especial poder tornar isso realidade em breve".

Dessa forma, o amistoso será disputado cinco dias depois da visita do Inter Miami ao Los Angeles FC, na estreia da nova temporada da liga norte-americana (MLS), na qual o time da Flórida buscará o bicampeonato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/aam/cb