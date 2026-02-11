Real Sociedad vence Athletic Bilbao (1-0) e abre vantagem na semifinal da Copa do Rei
compartilheSIGA
A Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 nesta quarta-feira (11), em San Mamés, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei e abriu vantagem no confronto, que será decidido no dia 4 de março em Anoeta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O gol do jogo saiu dos pés do meio-campista Beñat Turrientes (62'), que marcou facilmente depois de receber de Gonçalo Guedes.
"Estamos felizes, mas falta o jogo de volta. Sabemos que vai ser um confronto difícil, mas é um bom resultado para jogar a volta em casa. Deveríamos ter feito mais gols", declarou Turrientes após a partida.
Jogando diante de sua torcida, o Athletic começou com uma pressão alta que bloqueou as saídas de bola da Real Sociedad. Porém, pouco a pouco, a intensidade dos donos da casa diminuiu e as oportunidades começaram a aparecer.
Para o Athletic, uma cabeçada de Gorka Guruzeta parou nas mãos do goleiro Álex Remiro no primeiro tempo, enquanto a Real Sociedad perdeu uma chance cara a cara com Pablo Marín.
Depois do intervalo, Mikel Oyarzabal finalizou à queima-roupa e o goleiro Álex Padilla evitou o gol dos visitantes. O rebote foi para Pablo Marín, que mandou a bola na trave com Padilha já batido no lance.
Pouco depois saiu o único gol da partida. Carlos Soler recuperou a bola e passou para Gonçalo Guedes, que generosamente entregou para Turrientes balançar as redes.
O técnico Ernesto Valverde decidiu colocar Nico Williams em campo, mas o Athletic não conseguiu chegar ao empate e a vitória ficou com a Real Sociedad, que agora vai para o jogo de volta em casa em vantagem.
O jogo de ida da outra semifinal da Copa do Rei, entre Atlético de Madrid e Barcelona, será disputado nesta quinta-feira no estádio Metropolitano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rsc/cb/aam