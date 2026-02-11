Lazio vence Bologna nos pênaltis e avança às semifinais da Copa da Itália
A Lazio garantiu vaga nas semifinais da Copa da Itália ao eliminar o Bologna nos pênaltis (4-1 após um empate em 1 a 1) nesta quarta-feira (11).
O time da casa abriu o placar aos 30 minutos por meio do centroavante argentino Santiago Castro e a Lazio empatou logo após o intervalo com um gol do atacante holandês Tijjani Noslin (48').
Na disputa de penalidades, o Bologna desperdiçou duas cobranças, enquanto a Lazio teve 100% de aproveitamento.
A equipe da capital, comandada pelo técnico Maurizio Sarri, se junta assim a Inter de Milão, Atalanta e Como nas semifinais.
--- Quartas de final da Copa da Itália:
. quarta-feira, 4 de fevereiro
(+) Inter de Milão - Torino 2-1
. quinta-feira, 5 de fevereiro
(+) Atalanta - Juventus 3-0
. terça-feira, 10 de fevereiro
Napoli - (+) Como 1-1 (7-6 nos pênaltis)
. quarta-feira, 11 de fevereiro
Bologna - (+) Lazio 1-1 (1-4 nos pênaltis)
(+): classificado para as semifinais.
