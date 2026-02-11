Lazio vence Bologna nos pênaltis e avança às semifinais da Copa da Itália

A Lazio garantiu vaga nas semifinais da Copa da Itália ao eliminar o Bologna nos pênaltis (4-1 após um empate em 1 a 1) nesta quarta-feira (11).

O time da casa abriu o placar aos 30 minutos por meio do centroavante argentino Santiago Castro e a Lazio empatou logo após o intervalo com um gol do atacante holandês Tijjani Noslin (48').

Na disputa de penalidades, o Bologna desperdiçou duas cobranças, enquanto a Lazio teve 100% de aproveitamento.

A equipe da capital, comandada pelo técnico Maurizio Sarri, se junta assim a Inter de Milão, Atalanta e Como nas semifinais.

--- Quartas de final da Copa da Itália:

. quarta-feira, 4 de fevereiro

(+) Inter de Milão - Torino 2-1

. quinta-feira, 5 de fevereiro

(+) Atalanta - Juventus 3-0

. terça-feira, 10 de fevereiro

Napoli - (+) Como 1-1 (7-6 nos pênaltis)

. quarta-feira, 11 de fevereiro

Bologna - (+) Lazio 1-1 (1-4 nos pênaltis)

(+): classificado para as semifinais.

