Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lazio vence Bologna nos pênaltis e avança às semifinais da Copa da Itália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 19:44

compartilhe

SIGA

A Lazio garantiu vaga nas semifinais da Copa da Itália ao eliminar o Bologna nos pênaltis (4-1 após um empate em 1 a 1) nesta quarta-feira (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O time da casa abriu o placar aos 30 minutos por meio do centroavante argentino Santiago Castro e a Lazio empatou logo após o intervalo com um gol do atacante holandês Tijjani Noslin (48'). 

Na disputa de penalidades, o Bologna desperdiçou duas cobranças, enquanto a Lazio teve 100% de aproveitamento. 

A equipe da capital, comandada pelo técnico Maurizio Sarri, se junta assim a Inter de Milão, Atalanta e Como nas semifinais.

--- Quartas de final da Copa da Itália:

. quarta-feira, 4 de fevereiro

(+) Inter de Milão - Torino 2-1

. quinta-feira, 5 de fevereiro

(+) Atalanta - Juventus 3-0

. terça-feira, 10 de fevereiro

Napoli - (+) Como  1-1 (7-6 nos pênaltis)

. quarta-feira, 11 de fevereiro

Bologna - (+) Lazio 1-1 (1-4 nos pênaltis)

(+): classificado para as semifinais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dar/chc/aam/cb

Tópicos relacionados:

coupe fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay