Bayern elimina Leipzig (2-0) e vai às semifinais da Copa da Alemanha
O Bayern de Munique garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da Alemanha ao derrotar o RB Leipzig por 2 a 0 nesta quarta-feira (11), na Baviera.
A equipe se junta assim ao atual campeão Stuttgart, Bayer Leverkusen e Freiburg entre os aspirantes ao título.
O gigante de Munique sofreu apenas duas derrotas nesta temporada em todas as competições: diante do Arsenal, na Liga dos Campeões, e contra o Augsburg, na Bundesliga.
No campeonato alemão, o Leipzig, atualmente em quarto lugar, foi superado pelo Bayern, sofrendo uma dura goleada de 6 a 0 no primeiro turno, na Baviera, e por 5 a 1 em casa, no segundo.
Já na noite desta quarta-feira, os primeiros dez minutos foram amplamente favoráveis ao time do leste da Alemanha. O austríaco Christoph Baumgartner balançou a rede logo aos 4 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento após uma revisão do VAR.
Após o intervalo, o Leipzig mandou uma bola no travessão mas os bávaros tiveram um pênalti marcado a seu favor depois que Josip Stanisic foi derrubado pelo goleiro Maarten Vendevoort.
Harry Kane converteu a penalidade (64') acalmando a torcida na Allianz Arena. Luis Díaz ampliou a vantagem pouco depois (67') garantindo o triunfo e mantendo o Bayern na Copa da Alemanha, competição que não vence desde 2020.
No ano passado, o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Leverkusen.
--- Resultados das quartas de final da Copa da Alemanha:
. Terça-feira, 3 de fevereiro:
(+) Bayer Leverkusen - St Pauli 3 - 0
. Quarta-feira 4 fevereiro:
Kiel - (+) Stuttgart 0 - 3
. Terça-feira 10 fevereiro:
Hertha Berlim - (+) Freiburg 1-1 (4-5 nos pênaltis)
. Quarta-feira 11 fevereiro:
(+) Bayern de Munique - RB Leipzig 2-0
(+): classificados para as semifinais.
