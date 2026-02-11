Assine
Bayern elimina Leipzig (2-0) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

11/02/2026 19:32

O Bayern de Munique garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da Alemanha ao derrotar o RB Leipzig por 2 a 0 nesta quarta-feira (11), na Baviera. 

A equipe se junta assim ao atual campeão Stuttgart, Bayer Leverkusen e Freiburg entre os aspirantes ao título. 

O gigante de Munique sofreu apenas duas derrotas nesta temporada em todas as competições: diante do Arsenal, na Liga dos Campeões, e contra o Augsburg, na Bundesliga. 

No campeonato alemão, o Leipzig, atualmente em quarto lugar, foi superado pelo Bayern, sofrendo uma dura goleada de 6 a 0 no primeiro turno, na Baviera, e por 5 a 1 em casa, no segundo.

Já na noite desta quarta-feira, os primeiros dez minutos foram amplamente favoráveis ao time do leste da Alemanha. O austríaco Christoph Baumgartner balançou a rede logo aos 4 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento após uma revisão do VAR. 

Após o intervalo, o Leipzig mandou uma bola no travessão mas os bávaros tiveram um pênalti marcado a seu favor depois que Josip Stanisic foi derrubado pelo goleiro Maarten Vendevoort. 

Harry Kane converteu a penalidade (64') acalmando a torcida na Allianz Arena. Luis Díaz ampliou a vantagem pouco depois (67') garantindo o triunfo e mantendo o Bayern na Copa da Alemanha, competição que não vence desde 2020. 

No ano passado, o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Leverkusen.

--- Resultados das quartas de final da Copa da Alemanha:

. Terça-feira, 3 de fevereiro:

(+) Bayer Leverkusen - St Pauli 3 - 0

. Quarta-feira 4 fevereiro:

Kiel - (+) Stuttgart 0 - 3

. Terça-feira 10 fevereiro: 

Hertha Berlim - (+) Freiburg 1-1 (4-5 nos pênaltis)

. Quarta-feira 11 fevereiro:

(+) Bayern de Munique - RB Leipzig 2-0

(+): classificados para as semifinais.

Tópicos relacionados:

coupe fbl ger

