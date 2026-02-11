Manchester City vence Fulham (3-0) e coloca pressão sobre líder Arsenal

O Manchester City derrotu o Fulham por 3 a 0 em casa, nesta quarta-feira (11), pela 26ª rodada da Premier League, e colocou pressão sobre o líder Arsenal, que precisa vencer na quinta-feira para recuperar a vantagem de seis pontos na ponta da tabela.

O time do técnico Pep Guardiola (2º colocado, com 53 pontos) está agora três pontos atrás dos 'Gunners', antes do jogo dos líderes contra o Brentford, fora de casa, na quinta-feira às 17h (horário de Brasília).

No Etihad Stadium, os gols vieram no primeiro tempo, abrindo caminho para a 20ª vitória consecutiva do City contra o Fulham.

Antoine Semenyo, que chegou em janeiro vindo do Bournemouth, manteve seu impressionante oportunismo, aproveitando uma falha da defesa adversária (24'), e dando uma assistência para Nico O'Reilly (30').

Erling Haaland também deixou o seu com um chute rasteiro e forte cruzado da entrada da área (39'), encerrando um pequeno jejum: desde os dois gols contra o West Ham antes do Natal, ele havia marcado apenas de pênalti (duas vezes) no campeonato.

Após um decepcionante empate em 2 a 2 contra o Tottenham e uma suada vitória por 2 a 1 contra o Liverpool, o Manchester City obteve uma vitória tranquila e evitou as oscilações de desempenho que vinham afetando o time nos segundos tempos.

Os 'Citizens' agora buscarão ampliar sua sequência de vitórias no campeonato contra Newcastle, Leeds, Nottingham Forest e West Ham.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 10 de fevereiro:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Chelsea - Leeds 2 - 2

Everton - Bournemouth 1 - 2

West Ham - Manchester United 1 - 1

Quarta-feira, 11 de fevereiro:

Nottingham - Wolverhampton 0 - 0

Aston Villa - Brighton 1 - 0

Manchester City - Fulham 3 - 0

Crystal Palace - Burnley 2 - 3

Sunderland - Liverpool 0 - 1

Quinta-feira, 12 de fevereiro:

(17h00) Brentford - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30

3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5

13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4

14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23

20. Wolverhampton 9 26 1 6 19 16 48 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/cpb/pm/ag/aam/cb