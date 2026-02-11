Assine
Internacional

Manchester City vence Fulham (3-0) e coloca pressão sobre líder Arsenal

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
11/02/2026 19:22

O Manchester City derrotu o Fulham por 3 a 0 em casa, nesta quarta-feira (11), pela 26ª rodada da Premier League, e colocou pressão sobre o líder Arsenal, que precisa vencer na quinta-feira para recuperar a vantagem de seis pontos na ponta da tabela.

O time do técnico Pep Guardiola (2º colocado, com 53 pontos) está agora três pontos atrás dos 'Gunners', antes do jogo dos líderes contra o Brentford, fora de casa, na quinta-feira às 17h (horário de Brasília). 

No Etihad Stadium, os gols vieram no primeiro tempo, abrindo caminho para a 20ª vitória consecutiva do City contra o Fulham.

Antoine Semenyo, que chegou em janeiro vindo do Bournemouth, manteve seu impressionante oportunismo, aproveitando uma falha da defesa adversária (24'), e dando uma assistência para Nico O'Reilly (30'). 

Erling Haaland também deixou o seu com um chute rasteiro e forte cruzado da entrada da área (39'), encerrando um pequeno jejum: desde os dois gols contra o West Ham antes do Natal, ele havia marcado apenas de pênalti (duas vezes) no campeonato.

Após um decepcionante empate em 2 a 2 contra o Tottenham e uma suada vitória por 2 a 1 contra o Liverpool, o Manchester City obteve uma vitória tranquila e evitou as oscilações de desempenho que vinham afetando o time nos segundos tempos. 

Os 'Citizens' agora buscarão ampliar sua sequência de vitórias no campeonato contra Newcastle, Leeds, Nottingham Forest e West Ham.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Terça-feira, 10 de fevereiro:

   Tottenham - Newcastle                          1 - 2

   Chelsea - Leeds                                2 - 2

   Everton - Bournemouth                          1 - 2

   West Ham - Manchester United                   1 - 1

  

   Quarta-feira, 11 de fevereiro:

   Nottingham - Wolverhampton                     0 - 0

   Aston Villa - Brighton                         1 - 0

   Manchester City - Fulham                       3 - 0

   Crystal Palace - Burnley                       2 - 3

   Sunderland - Liverpool                         0 - 1

  

   Quinta-feira, 12 de fevereiro:

   (17h00) Brentford - Arsenal                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 56  25  17   5   3  49  17  32

    2. Manchester City         53  26  16   5   5  54  24  30

    3. Aston Villa             50  26  15   5   6  37  27  10

    4. Manchester United       45  26  12   9   5  47  37  10

    5. Chelsea                 44  26  12   8   6  47  30  17

    6. Liverpool               42  26  12   6   8  41  35   6

    7. Brentford               39  25  12   3  10  39  34   5

    8. Everton                 37  26  10   7   9  29  30  -1

    9. Bournemouth             37  26   9  10   7  43  45  -2

   10. Newcastle               36  26  10   6  10  37  37   0

   11. Sunderland              36  26   9   9   8  27  30  -3

   12. Fulham                  34  26  10   4  12  35  40  -5

   13. Crystal Palace          32  26   8   8  10  28  32  -4

   14. Brighton                31  26   7  10   9  34  34   0

   15. Leeds                   30  26   7   9  10  36  45  -9

   16. Tottenham               29  26   7   8  11  36  37  -1

   17. Nottingham              27  26   7   6  13  25  38 -13

   18. West Ham                24  26   6   6  14  32  49 -17

   19. Burnley                 18  26   4   6  16  28  51 -23

   20. Wolverhampton            9  26   1   6  19  16  48 -32

jta/cpb/pm/ag/aam/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

