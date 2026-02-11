Petróleo sobe por temores em torno do Irã

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (11), um reflexo da preocupação persistente no mercado pelas tensões entre Irã e Estados Unidos, após a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em abril, subiu 0,87%, para 69,40 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em março, subiu 1,05%, para 64,63 dólares.

Trump disse nesta quarta que reiterou a Netanyahu, durante um encontro na Casa Branca, sua intenção de manter a via diplomática para chegar a um acordo com o Irã.

Apesar disso, "seguimos assistindo a conversas irregulares que não levam a nenhuma resolução das diferenças" entre Washington e Teerã, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Após as primeiras conversas realizadas em 6 de fevereiro em Omã, os governos de Estados Unidos e Irã manifestaram seu desejo de continuar o diálogo, embora suas posições ainda estejam muito distantes.

"O mercado está preocupado com o fato de os Estados Unidos terem mobilizado um número significativo de recursos navais na região", disse Lipow.

Estas tensões são vitais para o petróleo, pois o Irã é um dos dez maiores produtores do mundo. Além disso, 20% da produção global de petróleo trânsita diante de seu litoral, através do Estreito de Ormuz.

