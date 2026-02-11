Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo sobe por temores em torno do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 19:10

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (11), um reflexo da preocupação persistente no mercado pelas tensões entre Irã e Estados Unidos, após a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em abril, subiu 0,87%, para 69,40 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em março, subiu 1,05%, para 64,63 dólares. 

Trump disse nesta quarta que reiterou a Netanyahu, durante um encontro na Casa Branca, sua intenção de manter a via diplomática para chegar a um acordo com o Irã.

Apesar disso, "seguimos assistindo a conversas irregulares que não levam a nenhuma resolução das diferenças" entre Washington e Teerã, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. 

Após as primeiras conversas realizadas em 6 de fevereiro em Omã, os governos de Estados Unidos e Irã manifestaram seu desejo de continuar o diálogo, embora suas posições ainda estejam muito distantes. 

"O mercado está preocupado com o fato de os Estados Unidos terem mobilizado um número significativo de recursos navais na região", disse Lipow. 

Estas tensões são vitais para o petróleo, pois o Irã é um dos dez maiores produtores do mundo. Além disso, 20% da produção global de petróleo trânsita diante de seu litoral, através do Estreito de Ormuz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/ni/vmt/dga/lb/rpr/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay