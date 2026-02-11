Brasileiros ficam fora da final do snowboard halfpipe nos Jogos de Inverno

Os brasileiros Pat Burgener e Augustinho Teixeira foram eliminados na fase classificatória do snowboard halfpipe dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, nesta quarta-feira (11), em Livigno (norte da Itália).

Nenhum dos dois conseguiu entrar entre os 12 melhores do total de 25 competidores que avançaram à final que será disputada na sexta-feira. A melhor pontuação foi do australiano Scotty James, campão mundial e atual vice-campeão olímpico, com 94,00.

Burgener ficou com 70,00, terminando em 14º, e Teixeira, com 56,50, foi o 19º.

Os dois sofreram quedas na segunda e última bateria, portanto, a melhor tentativa de ambos foi a primeira.

Nascido em Lausana, Pat Burgener, de 31 anos, representou a Suíça em duas edições dos Jogos de Inverno e está competindo pela primeira vez no evento pelo Brasil. Ele é filho de mãe libanesa naturalizada brasileira.

Nos Jogos de Pyeongchang 2018, Burgener terminou na quinta colocação e, quatro anos depois, foi 11º nos Jogos de Pequim 2022.

Ele era uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos de Milão-Cortina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/pm/cb/aam