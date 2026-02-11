Inglaterra escolhe Kansas City como base para Copa do Mundo e disputará amistoso contra Costa Rica

A Inglaterra terá seu centro de treinamento em Kansas City, nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo da Fifa de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho) e disputará um amistoso contra a Costa Rica antes do torneio, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quarta-feira (11).

Os atuais vice-campeões da Eurocopa treinarão no Swope Soccer Village, em Kansas City, cidade localizada na divisa entre Kansas e Missouri, onde a Argentina também ficará concentrada.

A Federação Inglesa afirmou que havia priorizado essa opção desde janeiro de 2025.

No entanto, teve que aguardar a aprovação da Fifa, já que outras seleções também estavam interessadas, segundo informações da imprensa.

Antes da Copa do Mundo, os 'Three Lions' vão treinar no sul da Flórida. Os jogos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica serão nos dias 6 e 10 de junho, respectivamente, acrescentou a FA, sem revelar os estádios onde as partidas serão disputadas.

Em março, a Inglaterra enfrentará o Uruguai e o Japão em Wembley.

A equipe comandada pelo alemão Thomas Tuchel jogará contra a Croácia, Gana e Panamá durante a fase de grupos da Copa do Mundo em Dallas, Boston e Nova York.

