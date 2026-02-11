Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

James Van Der Beek, estrela de 'Dawson's Creek,' morre aos 48 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 18:10

compartilhe

SIGA

O ator americano James Van Der Beek, estrela da série de TV americana "Dawson’s Creek", morreu nesta quarta-feira (11) aos 48 anos após uma batalha contra o câncer colorretal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e graça", dizia uma publicação em sua página no Instagram.

Van Der Beek, que era casado e tinha seis filhos, anunciou seu diagnóstico de câncer em 2024.

Ele era mais conhecido por interpretar Dawson, o personagem principal do drama adolescente homônimo exibido entre 1998 e 2003, que acompanhava um grupo de amigos que vivia em uma pequena cidade de Massachusetts.

Embora também tenha atuado nos filmes "Marcação Cerrada" e "Regras da Atração", Van Der Beek nunca conseguiu se firmar verdadeiramente no cinema, pois teve dificuldades para se desvincular do legado de "Dawson’s Creek".

Mas o ator insistia que estava satisfeito com o rumo de sua carreira.

"No geral, eu carreguei meu passado com orgulho, em vez de vê-lo como algo do qual precisava me livrar", disse ele ao site de celebridades Page Six em 2011.

A publicação no Instagram feita nesta quarta-feira mostrava uma foto de Van Der Beek usando uma blusa branca e um cardigã. Ela também foi compartilhada por sua esposa, Kimberly.

"Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias virão", acrescentava a publicação.

"Por enquanto, pedimos privacidade enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bjt-pel/jgc/am

Tópicos relacionados:

entretenimento eua gente televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay