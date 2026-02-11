Equador disputará amistosos contra Marrocos e Países Baixos antes da Copa do Mundo de 2026

A seleção equatoriana viajará para a Europa em março para disputar dois amistosos, contra Marrocos e Países Baixos, como preparação para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, anunciou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta quarta-feira (11).

O Equador, que terminou em segundo lugar nas Eliminatórias sul-americanas, estará no Grupo E com Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim.

'La Tricolor' enfrentará os Leões do Atlas no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, em 27 de março, e a seleção holandesa quatro dias depois, no PSV Stadion, em Eindhoven, informou a FEF em um comunicado.

"Essas partidas nos permitirão continuar fortalecendo nosso trabalho coletivo, adquirir experiência valiosa em competições de alto nível e avaliar a equipe contra adversários com estilos e exigências diferentes", acrescentou.

Países Baixos e Marrocos, seleções que disputarão a Copa do Mundo, ocupam a sétima e a oitava posições, respectivamente, no ranking mundial da Fifa.

Como parte da preparação para o Mundial, o Equador enfrentou os Estados Unidos (1-1), o México (1-1), o Canadá (0-0) e a Nova Zelândia (vitória por 2 a 0).

O Equador enfrentará pela primeira vez o Marrocos, que está no Grupo C, juntamente com Brasil, Haiti e Escócia.

Já contra a seleção holandesa será o quarto duelo. A 'Laranja Mecânica' é a cabeça de chave do Grupo F, que também inclui Japão, Tunísia e uma equipe da repescagem europeia (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia).

