Suspeita de massacre no Canadá era uma mulher transgênero de 18 anos

A suspeita do massacre em uma escola do Canadá na terça-feira (10) era uma mulher transgênero de 18 anos que também atirou contra as forças de segurança quando estas chegaram ao local do ataque, informou nesta quarta-feira (11) uma autoridade policial.

Dwayne McDonald, subcomissário da polícia da Colúmbia Britânica, província onde ocorreu o ataque, informou em entrevista coletiva que uma das vítimas fatais "é a mãe da suspeita" e outra é seu "irmão ou meio-irmão".

O subcomissário também afirmou que a polícia não tem "nenhuma ideia" sobre o motivo do ataque em Tumbler Ridge, uma pequena localidade aos pés das Montanhas Rochosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sha/bpe/ad/val/am