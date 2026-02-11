Assine
Suspeita de massacre no Canadá era uma mulher transgênero de 18 anos

11/02/2026 17:34

A suspeita do massacre em uma escola do Canadá na terça-feira (10) era uma mulher transgênero de 18 anos que também atirou contra as forças de segurança quando estas chegaram ao local do ataque, informou nesta quarta-feira (11) uma autoridade policial.

Dwayne McDonald, subcomissário da polícia da Colúmbia Britânica, província onde ocorreu o ataque, informou em entrevista coletiva que uma das vítimas fatais "é a mãe da suspeita" e outra é seu "irmão ou meio-irmão".

O subcomissário também afirmou que a polícia não tem "nenhuma ideia" sobre o motivo do ataque em Tumbler Ridge, uma pequena localidade aos pés das Montanhas Rochosas.

Tópicos relacionados:

armas canada homicidio policia violencia

