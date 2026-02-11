Swiatek avança às quartas do WTA 1000 de Doha; Andreeva é eliminada
A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, avançou às quartas de final do WTA 1000 de Doha ao derrotar nesta quarta-feira (11) a australiana Daria Kasatkina (N.61), enquanto a jovem russa Mirra Andreeva (N.7) foi eliminada.
Principal cabeça de chave do torneio, Swiatek fez um jogo muito irregular, mas acabou vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-1 e 6-1, em duas horas e 16 minutos.
Sob a ameaça da número 3 do mundo, a cazaque Elena Rybakina — que pode ultrapassá-la no ranking da WTA se fizer uma boa campanha no Catar -, a polonesa terá como próxima adversária a grega Maria Sakkari (N.52).
Campeã do Aberto da Austrália no final de janeiro, Rybakina derrotou nesta quarta-feira a chinesa Zheng Qinwen (N.26) por 2 sets a 1 (4-6, 6-2 e 7-5) e também está nas quartas de final, fase em que enfrentará a canadense Victoria Mboko (N.13)
Mboko, de 19 anos, avançou ao eliminar Mirra Andreeva, de 18, em três sets, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7/5).
Após ter derrotado Mboko em janeiro na final do torneio de Adelaide, Andreeva teve um match point com 5-4 no último set, mas desperdiçou a oportunidade de fechar o jogo com uma dupla falta.
Assim, a jovem canadense retorna às quartas de final de um WTA 1000 pela primeira vez desde o seu título inesperado em Montreal, que a tornou conhecida no circuito em 2025.
Finalista em Doha no ano passado, a letã Jelena Ostapenko (N.24) também se classificou para as quartas de final nesta quarta-feira, para enfrentar a italiana Elisabetta Cocciaretto (N.57).
