Lindsey Vonn passa por terceira cirurgia após queda nos Jogos de Inverno

A esquiadora americana Lindsey Vonn, que há três dias fraturou o fêmur da perna esquerda durante uma descida nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, passou pela terceira cirurgia desde o acidente, anunciou ela mesma nesta quarta-feira (11) em sua conta no Instagram.

"Fiz minha terceira cirurgia hoje e foi um sucesso. A palavra 'sucesso' tem um significado completamente diferente do que tinha há alguns dias. Estou progredindo e, embora o processo seja lento, sei que tudo vai ficar bem", escreveu Vonn na legenda de uma foto em que aparece na cama do hospital, onde sua perna esquerda está estabilizada por um impressionante fixador externo que parece ir da tíbia ao quadril.

A "Rainha da Velocidade", que aos 41 anos aspirava a ser uma das estrelas destes Jogos Olímpicos, caiu 13 segundos após o início da descida na pista Olimpia delle Tofane, no domingo.

Ela foi levada de helicóptero para o hospital em Cortina d'Ampezzo e, de lá, transferida para outro hospital em Treviso, onde passou por duas cirurgias.

Na segunda-feira, Vonn anunciou que sofreu "uma fratura complexa na tíbia [esquerda] que exigirá várias cirurgias".

