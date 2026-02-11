Duas companhias aéreas russas suspendem voos para Cuba

Duas companhias aéreas russas, Rossiya e Nordwind, anunciaram nesta quarta-feira (11) a suspensão de seus voos para Cuba, onde os estoques de combustível diminuem drasticamente desde que o presidente americano Donald Trump intensificou sua pressão sobre a ilha.

Cuba se encontra em situação muito vulnerável desde que deixou de receber petróleo da Venezuela, depois que forças americanas detiveram no início de janeiro o então presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana.

Além disso, o governo de Donald Trump ameaçou impor tarifas aos países que forneçam petróleo a Cuba.

A Rossiya, filial da companhia nacional Aeroflot, e a Nordwind informaram separadamente no Telegram que, a partir de quinta-feira, realizarão apenas alguns voos de Cuba para a Rússia para repatriar cidadãos que se encontram na ilha comunista.

Depois disso, cancelarão os voos, acrescentaram as companhias, sem precisar até quando.

Os clientes que deveriam viajar a Cuba poderão solicitar o reembolso das passagens, acrescentaram.

No Telegram, a agência russa de aviação civil confirmou que as decisões se devem "às dificuldades de abastecimento de combustível" e que as autoridades russas e cubanas "buscam soluções alternativas para retomar o programa de voos em ambas as direções".

As companhias russas se somaram à Air Canada e às também canadenses Air Transat e WestJet, que já suspenderam seus voos para a ilha.

Outras empresas, como Air France, Iberia ou Air Europa, já anunciaram que farão uma escala para reabastecer suas aeronaves em outros países do Caribe a fim de manter as operações com Cuba.

O governo cubano anunciou medidas de emergência, incluindo a semana de trabalho de quatro dias para empresas públicas e restrições na venda de combustível.

Na segunda-feira, o Kremlin denunciou os "métodos asfixiantes" dos Estados Unidos.

Rússia e Cuba mantêm estreita cooperação desde a era soviética e reforçaram seus laços desde que Moscou lançou sua ofensiva em grande escala contra a Ucrânia, em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/LyS/erl/mb/lm