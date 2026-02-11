Democratas acusam procuradora-geral dos EUA de 'encobrir' arquivos Epstein

Legisladores democratas acusaram nesta quarta-feira (11) a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, de conduzir um "encobrimento" dos arquivos sobre Jeffrey Epstein e de transformar o Departamento de Justiça em uma arma de retaliação do presidente Donald Trump.

Bondi foi interpelada por congressistas durante uma audiência tensa no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, perante o qual a procuradora defendeu a forma como o Departamento administrou os registros sobre o criminoso sexual.

Na sessão estiveram presentes várias das vítimas de Epstein, que morreu na prisão em 2019 antes de ser julgado por exploração sexual de menores.

Jamie Raskin, o democrata de maior escalão do comitê, criticou a lenta divulgação dos arquivos da investigação sobre Epstein, assim como as edições feitas nos documentos.

"A senhora está conduzindo um encobrimento massivo sobre [os arquivos] Epstein diretamente a partir do Departamento de Justiça", disse Raskin, que criticou o fato de terem sido publicados apenas três dos seis milhões de documentos disponíveis.

Uma lei de transparência, aprovada pelo Congresso e promulgada pelo presidente Donald Trump após pressões do Partido Republicano, obrigou o Departamento de Justiça a publicar todos os documentos do caso Epstein.

A legislação exigia manter sob sigilo os nomes ou outras informações pessoais identificáveis das vítimas de Epstein, que somavam mais de 1.000 segundo o FBI.

Mas as figuras poderosas — incluindo políticos como Trump e vários magnatas empresariais — que eram próximas de Epstein não podiam ser protegidas, segundo a lei.

Raskin afirmou que, apesar disso, os documentos foram editados para ocultar os nomes de "abusadores, facilitadores, cúmplices e co-conspiradores" de Epstein, "aparentemente para poupá-los de vergonha e desonra, o que é exatamente o oposto do que a lei determinou que fosse feito".

Bondi, aliada próxima de Trump, afirmou que centenas de advogados e revisores "dedicaram milhares de horas a revisar minuciosamente milhões de páginas para cumprir a lei do Congresso".

Raskin e outros legisladores democratas também condenaram as acusações do Departamento de Justiça contra os rivais políticos do presidente, afirmando que ele foi convertido "no instrumento de vingança de Trump".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/mlm/mvl/val/am