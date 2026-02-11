Ucrânia só realizará eleições se houver 'cessar-fogo' e 'garantias de segurança', diz Zelensky
A Ucrânia só realizará eleições quando receber "garantias de segurança" e houver um "um cessar-fogo" com a Rússia, afirmou nesta quarta-feira (11) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
"Passaremos às eleições quando houver todas as garantias de segurança necessárias", disse Zelensky a jornalistas em uma coletiva de imprensa on-line, em resposta a informações na mídia que previam eleições presidenciais e um referendo nos próximos meses.
"É muito simples de fazer: instaurar um cessar-fogo e haverá eleições", acrescentou.
