Tribunal francês se pronunciará em 7 de julho sobre caso de Marine Le Pen

Um tribunal de apelações de Paris se pronunciará em 7 de julho sobre o caso contra a líder de extrema direita Marine Le Pen por suposto uso indevido de fundos públicos europeus, uma decisão que poderá impedi-la de concorrer à eleição presidencial de 2027, conforme anunciado nesta quarta-feira (11).

Em março de 2025, um tribunal de primeira instância a condenou a uma inabilitação imediata de cinco anos, uma decisão que abalou o cenário político e que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou uma "caça às bruxas".

Le Pen recorreu da condenação e agora um tribunal de apelações de Paris deve determinar se ela implementou um sistema entre 2004 e 2016 no qual os assistentes parlamentares de seu partido, pagos pelo Parlamento Europeu, trabalhavam de fato para o partido, o que é proibido.

Na semana passada, a Promotoria a considerou culpada novamente e solicitou uma pena de um ano de prisão, que ela poderá cumprir em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, uma inabilitação de cinco anos e uma multa de 100.000 euros (R$ 614.000).

Caso o tribunal de apelações acate o pedido da Promotoria, a política de 57 anos não poderá concorrer à presidência. Para isso, ela precisa de uma pena de inelegibilidade inferior a dois anos e nenhuma restrição que a impeça de fazer campanha.

