Internacional

Candidato da oposição à presidência da Colômbia promete bombardear traficantes de drogas com apoio dos EUA

11/02/2026 14:46

A principal figura da direita colombiana declarou à AFP, nesta quarta-feira (11), que implementaria uma ofensiva aérea, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, para derrotar os cartéis de cocaína nos seus primeiros 90 dias de mandato. 

Em sua sede de campanha em Bogotá, Abelardo de la Espriella, do movimento "Defensores da Pátria", afirmou que implementaria um "plano de choque" para retomar o controle de áreas dominadas por guerrilhas e narcotraficantes, utilizando bombardeios e fumigação, sem descartar o uso de aviões de guerra americanos. 

A ideia é "começar imediatamente com bombardeios a acampamentos de narcoterroristas e com fumigação", disse o advogado de 47 anos, que se autodenomina "El Tigre".

arb-lv/als/nn/aa

