Frota fantasma russa navega quase todos os dias por águas dinamarquesas

Os petroleiros da frota fantasma russa que evadem as sanções europeias navegaram por águas dinamarquesas a um ritmo de quase um por dia em 2025, segundo dados recolhidos pela Autoridade Marítima Dinamarquesa nesta quarta-feira (11).

"Em 2025, 292 travessias foram efetuadas por petroleiros sujeitos às sanções da União Europeia em águas dinamarquesas", declarou a autoridade.

A Rússia teria criado uma frota de petroleiros antigos, de propriedade opaca, para contornar as sanções impostas pela UE, pelos Estados Unidos e pelas nações do G7 após a invasão russa na Ucrânia em 2022.

Tais sanções, que buscam limitar as receitas utilizadas pela Rússia para continuar a guerra, excluíram muitos petroleiros que transportam petróleo russo dos sistemas de seguro e transporte marítimo ocidentais.

Partindo do golfo da Finlândia, através do mar Báltico e por águas dinamarquesas, os petroleiros mal conservados da "frota fantasma" transportam principalmente petróleo bruto e produtos refinados, o que gera preocupação quanto aos riscos de poluição e marés negras.

A magnitude e os movimentos desta frota foram difíceis de ser calculados durante muito tempo, mas graças a uma lista de sanções da UE, as autoridades dinamarquesas conseguiram, em 2025, vigiar e registrar as embarcações que fazem escala em seu espaço marítimo.

A UE registra 598 navios proibidos nos portos e serviços marítimos europeus.

"As autoridades dinamarquesas vigiam de perto os navios em águas dinamarquesas" e "cooperam também estreitamente com os países que compartilham as mesmas posições na região do mar Báltico", declarou a autoridade marítima.

Alguns especialistas e dirigentes políticos também suspeitam que esses navios realizam ações de sabotagem no âmbito de uma "guerra híbrida" da Rússia contra os países ocidentais.

