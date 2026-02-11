Macron afirma que Europa deve ser uma 'potência independente' diante dos EUA e da China
O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira (11) que transformar a Europa em uma "potência independente" é a "única" solução para as ameaças econômicas representadas pelos Estados Unidos e pela China.
"Precisamos de uma nova escala e uma nova velocidade em nossa abordagem para acabar com a fragmentação que enfraquece e ameaça humilhar a Europa", argumentou ele diante de um grupo de industriais em Antuérpia, na Bélgica.
O presidente francês voltou a mencionar a ideia dos eurobônus, um mecanismo de financiamento conjunto em nível da União Europeia para financiar investimentos maciços e contrabalançar Pequim e Washington.
"Se quisermos investir suficientemente em defesa e segurança espacial, tecnologias limpas, inteligência artificial e quântica, e transformar nossa produtividade e competitividade, a única solução é recorrer à emissão de uma dívida comum", declarou ele nesta cúpula sobre a indústria europeia.
A França defende o financiamento comum europeu há anos, uma ideia rejeitada por outros países da UE, como a Alemanha, que só aprovou o mecanismo em alguns casos, como quando foi usado para reativar a economia após a pandemia de covid-19.
