Secretário de Energia dos EUA se reúne com presidente interina na Venezuela

11/02/2026 13:58

O secretário de Energia dos Estados Unidos chegou nesta quarta-feira (11) à Venezuela para se reunir com a presidente interina, Delcy Rodríguez, e dirigentes do setor petrolífero. 

A visita de Chris Wright é a de mais alto nível do governo de Donald Trump desde a intervenção militar de 3 de janeiro, que terminou com a captura de Nicolás Maduro. 

“Bem-vindo à Venezuela”, diz uma mensagem da embaixada dos Estados Unidos em sua conta no X. “Sua visita é fundamental para avançar a visão de @POTUS (Donald Trump) de uma Venezuela próspera”. 

“O setor privado americano será essencial para impulsionar o setor petrolífero, modernizar a rede elétrica e desbloquear o enorme potencial da Venezuela”, acrescentou. 

A embaixada publicou ainda uma foto na qual aparece no aeroporto internacional de Maiquetía, que atende Caracas, acompanhado da chefe da missão diplomática, Laura Dogu. 

A vice-ministra do Petróleo, Paula Henao Vera, recebeu o secretário, representando o governo. 

A Venezuela avança na restauração de suas conturbadas relações com Washington, rompidas desde 2019. 

Delcy Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro, promove uma agenda de acordos petrolíferos e libertação de presos políticos sob a pressão de Trump, que afirmou estar no comando do país. 

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira novos passos para suavizar as restrições sobre a indústria petrolífera da Venezuela, ao autorizar licenças para fornecer equipamentos ao setor, além do frete de navios e algumas operações portuárias e aeroportuárias. 

O país sul-americano possui as maiores reservas comprovadas de hidrocarbonetos do planeta, de cerca de 303 bilhões de barris.

Tópicos relacionados:

diplomacia energia venezuela

