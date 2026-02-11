Democratas no Congresso do EUA pedem auditoria sobre venda de petróleo venezuelano

Senadores democratas apresentaram nesta quarta-feira (11) um projeto de lei para que o órgão de controle americano investigue e apresente, em 30 dias, uma auditoria sobre os acordos de Washington com a Venezuela para a venda de seu petróleo.

O projeto, chamado "Lei de transparência sobre as receitas do petróleo venezuelano", foi apresentado pelo líder da bancada democrata, Chuck Schumer, e pelo senador Adam Schiff, segundo comunicado oficial.

Os republicanos têm maioria no Congresso americano.

A proposta legislativa, se aprovada, encarrega o Escritório de Contabilidade do Governo (GAO) de realizar uma auditoria sobre o inédito esquema de arrecadação da venda do petróleo venezuelano, que atualmente passa por contas bancárias no Catar.

Em dezembro, os Estados Unidos instauraram um bloqueio naval ao petróleo que a Venezuela exportava por meio de petroleiros "fantasma".

O setor petrolífero venezuelano estava submetido a sanções desde 2019.

Poucas semanas após esse bloqueio, uma operação militar americana retirou da Venezuela o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, que agora aguardam julgamento por narcotráfico em Nova York.

Com a chegada ao poder da presidente interina Delcy Rodríguez, que era a principal aliada de Maduro, estabeleceu-se um diálogo rápido com Washington para começar a suspender sanções e estruturar um esquema de venda de petróleo sob controle americano.

O presidente Donald Trump declarou-se "muito satisfeito" com o nível de cooperação com o novo governo venezuelano, enquanto suspende gradualmente as sanções.

"O povo americano merece saber o que está acontecendo com o dinheiro recebido desses pagamentos pelo petróleo venezuelano e para onde - e para quem - ele está sendo destinado", declarou Schumer no comunicado.

"Não há razão para que Trump contorne o sistema bancário dos Estados Unidos e encha os bolsos de seus amigos das grandes petroleiras em vez de reduzir os custos para os americanos que trabalham duro", acrescentou.

Os Estados Unidos permitem a venda de petróleo venezuelano no mercado formal, mas fiscalizam as receitas, que no fim de janeiro somavam pelo menos 500 milhões de dólares (R$ 2,62 bilhões).

O secretário de Estado, Marco Rubio, admitiu em audiência no Senado que o esquema era "inovador" e se mostrou aberto a uma auditoria.

jz/nn/lm-jc