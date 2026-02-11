Tottenham demite Thomas Frank após derrota que o aproxima da zona de rebaixamento

O Tottenham anunciou a demissão do técnico Thomas Frank nesta quarta-feira (11), após apenas oito meses de trabalho e no dia seguinte à 11ª derrota da equipe na Premier League, que se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

"Os resultados e o desempenho levaram à conclusão de que uma mudança neste momento da temporada é necessária", explicou a diretoria dos 'Spurs' em comunicado, horas depois da derrota por 2 a 1 para o Newcastle.

Com esse resultado, o Tottenham chegou a oito jogos consecutivos sem vitória, sua pior série negativa desde outubro de 2008.

O time venceu somente duas das últimas 17 partidas da Premier League, somando 12 pontos.

Os 'Spurs' ocupam atualmente a 16ª posição na tabela, apenas cinco pontos acima do (18º) West Ham, que abre a zona de rebaixamento.

Fora também das duas copas nacionais, a única alegria que a equipe proporcionou aos seus torcedores nesta temporada foi na Liga dos Campeões, já que o Tottenham terminou a primeira fase da competição europeia na 4ª colocação e aguarda seu adversário nas oitavas de final.

A história se repete após uma temporada passada que terminou com um título da Liga Europa e um 17º lugar na Premier League, uma posição que levou à demissão do técnico Ange Postecoglou.

Thomas Frank vinha sendo alvo de críticas dos torcedores nas últimas semanas devido ao mau desempenho da equipe e a um estilo de jogo considerado incompatível com a cultura ofensiva do Tottenham.

A insatisfação, no entanto, vai além do caso de Frank. Os torcedores protestam regularmente contra a diretoria do clube por diversos motivos, a começar pelos preços dos ingressos e pela política de contratações.

Antes de sua demissão, o técnico dinamarquês tinha 12 desfalques no elenco por lesão, a maioria potenciais titulares (Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison...).

Essa situação inclusive levou o capitão da equipe, o argentino Cristian Romero, a criticar recentemente a passividade do clube no mercado de transferências de janeiro e a expressar seu descontentamento com a falta de reforços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jdg/bc/mcd/avl/dr/cb