Alegando fadiga, Djokovic desiste do ATP 500 de Doha

O tenista sérvio Novak Djokovic, finalista do Aberto da Austrália no início do mês, não vai participar do ATP 500 de Doha (16 a 21 de fevereiro) devido a uma "fadiga significativa", anunciaram os organizadores da competição nesta quarta-feira (11).

Atual número 3 do mundo, Djokovic jogaria em Doha seu primeiro torneio após a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Melbourne no dia 1º de fevereiro, que o impediu de se tornar o primeiro tenista da história a conquistar 25 títulos de Grand Slam.

A ausência do veterano sérvio, de 38 anos, também confirma que ele está concentrando suas energias para os Grand Slams e os Masters 1000. Seu próximo torneio deverá ser de Indian Wells (de 4 a 15 de março).

Tanto Alcaraz quanto italiano Jannik Sinner, os dois melhores jogadores do ranking, vão disputar o ATP 500 de Doha, naquele que será o primeiro torneio de ambos desde o Aberto da Austrália.

