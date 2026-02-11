Presidente do México rejeita alegações de que Trump quer se retirar do T-MEC

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (11) que seu homólogo americano, Donald Trump, jamais expressou qualquer intenção de se retirar do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O tratado, que inclui México, Estados Unidos e Canadá, está em um processo de revisão que se estenderá até julho, conforme estipulado nas próprias regras do acordo.

"Não acreditamos nisso, ele nunca se expressou (nesse sentido) em nossas conversas. Porque o acordo comercial é muito importante para eles e para nós", disse a presidente em resposta a uma pergunta em sua coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum foi questionada sobre reportagens de um jornal americano que afirmavam que Trump teria indicado em conversas privadas que retiraria os Estados Unidos do acordo comercial. "Não há nenhuma mensagem nesse sentido", declarou.

O acordo comercial, originalmente chamado Nafta e em vigor desde 1994, tem sido alvo de significativa tensão devido às políticas tarifárias do magnata republicano.

Apesar disso, o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, afirmou há duas semanas que o T-MEC "sobreviveu" às ameaças de Trump e garantiu sua continuidade após reuniões com representantes comerciais dos EUA.

O processo de revisão do tratado começou em setembro, quando os três países iniciaram consultas preliminares com empresas e outras partes interessadas.

Desde janeiro, as negociações entre as equipes governamentais têm prosseguido em preparação para a primeira reunião formal do Conselho do T-MEC para sua revisão, agendada para 1º de julho.

O acordo comercial é crucial para a economia mexicana, que destina mais de 80% de suas exportações aos Estados Unidos.

