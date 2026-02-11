PF faz operação contra difusão de vídeos de estupros

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (11) em uma operação da Polícia Federal (PF) em cinco estados contra redes internacionais que distribuem vídeos de mulheres sendo estupradas sob sedação, frequentemente por pessoas de seu círculo social, informou uma fonte policial à AFP.

Segundo a PF, a operação foi deflagrada após uma investigação iniciada no ano passado, com a colaboração da Europol, "envolvendo mais de 20 países", não especificados.

A operação, batizada de Operação Somnus, cumpriu três mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia.

A investigação se concentra em "redes transnacionais voltadas à difusão e à troca de vídeos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em estado de sedação", afirmou a PF em um comunicado à imprensa.

Uma fonte policial disse à AFP que "em muitos casos, os agressores mantinham relação de confiança com as vítimas — como vínculos íntimos, familiares ou de convivência próxima".

As condutas investigadas configuram os crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro, de acordo com a PF.

"As mensagens trocadas revelaram que os suspeitos discutiam o uso de medicamentos com propriedades sedativas, demonstrando conhecimento sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos dessas substâncias", detalhou o comunicado.

O modus operandi lembra o famoso caso de Gisèle Pelicot, uma francesa que, enquanto sedada, foi repetidamente estuprada ao longo de uma década por seu marido, Dominique Pelicot, e por dezenas de homens que ele encontrava online.

"As mulheres, por estarem sedadas, geralmente não tinham consciência dos abusos nem lembrança posterior dos fatos", explicou a fonte policial, sem especificar o número de vítimas.

Sete brasileiros são suspeitos de fazerem parte das redes de distribuição de vídeos.

