Técnico do Barça confirma ausência de Raphinha contra o Atlético na Copa do Rei

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta quarta-feira (11) que não poderá contar com o brasileiro Raphinha e o inglês Marcus Rashford no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, na quinta-feira, no estádio Metropolitano.

Raphinha continua afastado por uma distensão na coxa, enquanto Rashford não treinou nesta quarta devido a dores no joelho após sofrer uma bancada na vitória do Barça por 3 a 0 sobre o Mallorca no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

"Marcus não pode jogar, está com dores e temos que cuidar dele", afirmou Flick em entrevista coletiva.

"Acho que não são boas notícias, mas no final sempre acredito na equipe", acrescentou o treinador alemão sobre a ausência dos dois jogadores.

Flick ressaltou que o Barcelona deve ter cautela com a recuperação de Raphinha.

"É um jogador que sempre dá tudo, sempre joga com muita intensidade. E quando você percebe algo assim, temos que ter cuidado e talvez dar um passo para trás", explicou.

"Esta é a situação de momento. Com certeza, não estou feliz com isso porque precisamos dele", acrescentou.

Flick pode utilizar Ferran Torres ou Dani Olmo para cumprir a função do brasileiro na ponta esquerda.

O time catalão também não terá os meias Pedri e Gavi e o zagueiro Andreas Christensen, todos lesionados.

Por sua vez, o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que no final do ano passado ficou um mês afastado por questões de saúde mental, admitiu em uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo que sofreu com ansiedade e depressão nos últimos 18 meses.

Flick explicou que Araújo é "muito forte, mas opinou que também depende dos treinadores cuidar dos jogadores.

"Ele se abriu e nós o apoiamos com tudo o que podíamos. Abrir-se assim mostra que você é forte. O futebol é muito sobre mentalidade e foco em vencer", afirmou.

"Trata-se de nós, também somos responsáveis pelos jogadores. Temos que cuidar deles", ressaltou Flick.

