Sanções suspensas para policiais que se rebelaram na Argentina

O governo da província argentina de Santa Fé anunciou que reincorporará os policiais que havia afastado da corporação por se rebelarem para reivindicar aumentos salariais e maior atenção às questões de saúde mental.

O ministro de Segurança provincial, Pablo Cococcioni, instou "aqueles que tenham sido alvo de medidas administrativas" a "pegarem a arma, vestirem o colete e se reintegrarem imediatamente ao serviço ordinário da polícia de Santa Fé".

"Isso vai implicar, obviamente, que, de imediato, sairão da situação de disponibilidade em que haviam sido preventivamente colocados", acrescentou.

Após o anúncio do ministro, em frente à chefia da polícia de Rosário ainda continuam os protestos, com dezenas de agentes policiais acionando suas sirenes, pneus em chamas e caravanas de viaturas e motos que se aproximam sob aplausos da manifestação.

O governo havia anunciado na terça-feira (10) que 20 uniformizados tinham sido suspensos em decorrência do protesto, embora os manifestantes sustentassem que mais de 60 haviam sido sancionados.

Além disso, disse que buscará atualizar os salários e que trabalha para "reforçar os programas de saúde mental".

Dezenas de policiais, acompanhados por seus familiares, iniciaram a reivindicação entre a noite de segunda-feira (9) e madrugada de terça-feira, quando outro grupo de agentes da mesma corporação tentou dispersá-los e reprimi-los em meios a empurrões, o que fez a manifestação escalar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tev/sa/nn/rm/aa