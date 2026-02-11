Assine
Órgão regulador de aviação dos EUA suspende fechamento do espaço aéreo de El Paso

11/02/2026 11:58

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) suspendeu o fechamento do espaço aéreo sobre a cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, nesta quarta-feira (11), segundo uma mensagem publicada na rede X. 

"O fechamento temporário do espaço aéreo sobre El Paso foi suspenso. Não há ameaça à aviação comercial. Todos os voos retomarão as operações normais", afirmou a agência na rede X. 

A FAA havia decretado o fechamento total na terça-feira por dez dias, sem explicar os motivos da decisão. A medida afetou todos os voos comerciais e de carga em um dos principais aeroportos da região sul do país, em uma importante cidade fronteiriça com o México. 

A congressista democrata Veronica Escobar afirmou em uma mensagem anterior que, segundo suas informações, "não havia ameaça imediata à comunidade ou às áreas vizinhas". 

O aeroporto de El Paso movimentou 3,49 milhões de passageiros durante os primeiros 11 meses de 2025. 

As principais companhias aéreas americanas, incluindo Southwest, Delta, United e American, operam neste aeroporto.

