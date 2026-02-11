Assine
Ataque a tiros em escola técnica no sul da Rússia deixa um morto e dois feridos

AFP
AFP
Repórter
11/02/2026 11:58

Um estudante abriu fogo, nesta quarta-feira (11), em uma escola técnica em Anapa, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, matando uma pessoa e ferindo outras duas, informaram as autoridades locais. 

Ataques armados em escolas têm se tornado cada vez mais comuns na Rússia nos últimos anos, especialmente com armas de fogo, apesar das leis recentemente reforçadas e altamente restritivas. 

"Segundo informações preliminares, um estudante de uma escola técnica em Anapa abriu fogo com uma arma não identificada no saguão", matando uma pessoa e ferindo outras duas, informou a filial local do Ministério do Interior no Telegram. 

O agressor, que a polícia afirma ser um estudante da escola, foi preso. 

O governador regional, Veniamin Kondratiev, especificou que a vítima fatal era um segurança. 

"Até o momento, há uma fatalidade: o segurança que foi baleado primeiro. Ele reagiu rapidamente e alertou a polícia. Ele impediu a entrada do agressor", declarou no Telegram.

Vídeos compartilhados nas redes sociais, que a AFP não pôde verificar, mostram um jovem vestido de preto com as mãos erguidas em frente à entrada do estabelecimento, cuja fachada é decorada com imagens que comemoram a vitória soviética sobre a Alemanha nazista.

