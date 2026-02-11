Drones de cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos EUA

Drones pertencentes a cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos Estados Unidos, mas foram neutralizados pelas forças armadas americanas, informou um funcionário do governo nesta quarta-feira (11).

"Drones pertencentes a cartéis mexicanos violaram o espaço aéreo dos Estados Unidos", disse o funcionário sob condição de anonimato, acrescentando que as forças americanas "tomaram medidas para desativar os drones".

Os Estados Unidos haviam anunciado na manhã desta quarta-feira o fechamento do aeroporto da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, por dez dias, medida que foi suspensa horas depois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/nn/aa