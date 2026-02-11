Atriz albanesa denuncia uso de sua imagem para personificar ministra criada por IA

A atriz albanesa cujo rosto foi utilizado para personificar Diella, a inteligência artificial responsável pelo Ministério da Contratação Pública, anunciou nesta quarta-feira (11) que recorreu ao Tribunal Administrativo para pedir a suspensão do uso de sua imagem.

Anila Bisha, muito conhecida na Albânia, havia assinado com o governo um contrato que autorizava o uso de sua imagem para representar a assistente virtual do portal E-Albania, que permite aos cidadãos realizar uma série de procedimentos pela internet.

No entanto, quando em setembro o primeiro-ministro Edi Rama anunciou que uma inteligência artificial assumiria o Ministério da Contratação Pública, o rosto de Bisha que foi apresentado.

Isso é “uma exploração da minha identidade e dos meus dados pessoais”, explicou a atriz, de 57 anos, acrescentando que na segunda-feira recorreu ao Tribunal Administrativo para pedir a suspensão do uso de sua imagem.

“Assinei apenas um contrato, de alguns meses [até 31 de dezembro de 2025], para o uso da minha imagem no âmbito dos serviços oferecidos aos cidadãos pelo E-Albania, de forma alguma para Diella, a ministra”, acrescentou.

Bisha afirma também que a Agência Nacional da Sociedade da Informação, que desenvolveu a IA de Diella, registrou uma patente sobre sua imagem e sua voz sem avisá-la, o que, segundo ela, “é ilegal” e a impede de trabalhar.

Ela afirmou à AFP que não reagiu antes porque esperava um acordo amigável, mas suas mensagens às autoridades ficaram sem resposta e ela decidiu recorrer à Justiça.

Diella, que significa “sol” em albanês, é responsável por todas as decisões relativas às licitações de contratos públicos, uma nomeação apresentada como uma forma de eliminar a corrupção da qual têm sido acusados vários políticos albaneses, tanto da maioria quanto da oposição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bme/cbo/hba/mab/mb/jc/aa