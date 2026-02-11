EUA superou as expectativas com 130.000 novas contratações em janeiro

A criação de empregos nos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, mês em que a taxa de desemprego também caiu, atenuando as preocupações sobre o estado do mercado de trabalho sob as políticas econômicas do presidente Donald Trump.

Segundo o Departamento do Trabalho, 130 mil novas contratações foram registradas em janeiro, e o desemprego caiu para 4,3%.

