Internacional

EUA superou as expectativas com 130.000 novas contratações em janeiro

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 10:59

A criação de empregos nos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, mês em que a taxa de desemprego também caiu, atenuando as preocupações sobre o estado do mercado de trabalho sob as políticas econômicas do presidente Donald Trump. 

Segundo o Departamento do Trabalho, 130 mil novas contratações foram registradas em janeiro, e o desemprego caiu para 4,3%.

