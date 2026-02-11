Assine
EUA anuncia suspensão de voos no aeroporto de El Paso por 'motivos de segurança'

AF
AFP
Repórter
11/02/2026 10:36

Todos os voos de e para o Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas, na fronteira com o México, estão suspensos por dez dias por "motivos de segurança", anunciou a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) nesta quarta-feira (11). 

"Nenhum piloto está autorizado a voar nas áreas abrangidas por este aviso", afirmou a FAA em seu site. 

A restrição de sobrevoo sobre El Paso e a cidade vizinha de Santa Teresa, no Novo México, entrou em vigor na quarta-feira às 6h30 GMT (3h30 no horário de Brasília). Terminará no mesmo horário em 21 de fevereiro. 

O comunicado não especificou os motivos dessas restrições em um dos mais importantes centros de trânsito entre os Estados Unidos e o México. 

O aeroporto, que movimentou 3,49 milhões de passageiros durante os primeiros 11 meses de 2025, confirmou o fechamento em um aviso de viagem publicado nas redes sociais. 

Todos os voos, "incluindo voos comerciais, de carga e de aviação geral", estão suspensos, afirmou o aeroporto, aconselhando os viajantes a entrarem em contato com suas companhias aéreas. 

As principais companhias aéreas dos EUA, incluindo Southwest, Delta, United e American, operam neste aeroporto.

Tópicos relacionados:

aviacao eua mexico seguranca

