Otan lança nova missão para reforçar a defesa no Ártico

A Otan anunciou, nesta quarta-feira (11), o lançamento de uma nova missão para reforçar sua presença no Ártico, em um gesto direcionado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justificou suas reivindicações sobre a Groenlândia com base em questões de segurança.

A missão, denominada "Arctic Sentry" (Sentinela do Ártico), ressalta o compromisso da Aliança em "proteger seus membros e manter a estabilidade em uma das regiões mais estratégicas e ambientalmente desafiadoras do mundo", afirmou o comandante supremo, o general americano Alexus Grynkewich, em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

del/ec/jhb/meb/dbh/aa