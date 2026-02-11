Assine
Otan lança nova missão para reforçar a defesa no Ártico

11/02/2026 10:01

A Otan anunciou, nesta quarta-feira (11), o lançamento de uma nova missão para reforçar sua presença no Ártico, em um gesto direcionado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justificou suas reivindicações sobre a Groenlândia com base em questões de segurança. 

A missão, denominada "Arctic Sentry" (Sentinela do Ártico), ressalta o compromisso da Aliança em "proteger seus membros e manter a estabilidade em uma das regiões mais estratégicas e ambientalmente desafiadoras do mundo", afirmou o comandante supremo, o general americano Alexus Grynkewich, em um comunicado.

