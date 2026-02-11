Vinte mortos por ciclone em Madagascar

Pelo menos 20 pessoas morreram em Madagascar devido à passagem do ciclone Gazani, que atingiu na noite de terça-feira(10) a segunda maior cidade do país, Toamasina, anunciaram nesta quarta-feira (11) as autoridades locais.

Rajadas de até 250 km/h varreram esta cidade portuária de cerca de 400.000 habitantes, onde outras 15 pessoas continuam desaparecidas e 33 ficaram feridas, segundo o Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes (BNGRC).

O escritório informou ter registado 20 mortos, muitos devido ao desabamento de suas casas.

Em um vídeo aéreo compartilhado por esse escritório, é possível ver telhados arrancados. As palmeiras da central Avenida da Independência chegaram a dobrar.

“É um caos total, 90% dos telhados das casas voaram, total ou parcialmente”, disse à AFP o responsável regional da ONG Action Against Hunger, Rija Randrianarisoa.

“As estradas estão intransitáveis, por causa das árvores e dos telhados caídos. Os carros não conseguem circular”, acrescentou.

A cidade foi atingida pelo olho do fenômeno.

O centro de observação de ciclones da ilha francesa de Reunião, no Índico, confirmou que Toamasina foi “atingida diretamente pela parte mais intensa” da tempestade.

Gezani atravessará o canal de Moçambique e poderá atingir, a partir da noite de sexta-feira, o sul desse país da África Meridional, já afetado no início do ano por importantes inundações.

