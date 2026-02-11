Polícia tailandesa diz que atirou em homem que abriu fogo em escola
A polícia tailandesa atirou em um homem armado que abriu fogo contra uma escola no sul da Tailândia nesta quarta-feira (11), informaram a polícia e outras autoridades.
"A polícia atirou no suspeito do ataque em Hat Yai", afirmou o Departamento Central de Investigação da Tailândia em um comunicado, após ter anunciado anteriormente que ele havia sido morto.
O suspeito entrou na Escola Phatong Prathan Khiriwat "em estado de agitação e portando uma arma", informou o governo da província de Songkhla em um comunicado, acrescentando que não há relatos de vítimas.
