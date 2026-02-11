Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia tailandesa diz que atirou em homem que abriu fogo em escola

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/02/2026 09:24

compartilhe

SIGA

A polícia tailandesa atirou em um homem armado que abriu fogo contra uma escola no sul da Tailândia nesta quarta-feira (11), informaram a polícia e outras autoridades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A polícia atirou no suspeito do ataque em Hat Yai", afirmou o Departamento Central de Investigação da Tailândia em um comunicado, após ter anunciado anteriormente que ele havia sido morto. 

O suspeito entrou na Escola Phatong Prathan Khiriwat "em estado de agitação e portando uma arma", informou o governo da província de Songkhla em um comunicado, acrescentando que não há relatos de vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tak/sco/fox/aa

Tópicos relacionados:

educacao school tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay