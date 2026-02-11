Lucros da TotalEnergies caíram 17% em 2025

O grupo petrolífero francês TotalEnergies anunciou, nesta quarta-feira (11), uma queda de 17% em seu lucro líquido de 2025, para US$ 13,1 bilhões (R$ 72 bilhões, na cotação da época), uma diminuição atribuída à queda dos preços do petróleo, parcialmente compensada pelo aumento de sua produção de hidrocarbonetos.

"A TotalEnergies demonstra mais uma vez a sua capacidade de resistir à queda dos preços dos hidrocarbonetos", graças ao crescimento da produção em todos os setores de energia, afirmou o CEO Patrick Pouyanné em nota.

Apesar da queda dos preços do petróleo em 2025, a TotalEnergies afirma ter compensado parte do impacto graças a um aumento de aproximadamente 4% na sua produção de hidrocarbonetos e um aumento de 17% na sua produção de eletricidade.

No setor de petróleo, o grupo beneficiou-se da entrada em operação do projeto Mero, no Brasil, e do projeto Ballymore, nos Estados Unidos. No setor de gás, beneficiou-se do início das operações do projeto Tyra, na Dinamarca, e do projeto Fénix, na Argentina.

Em 2025, sua receita atingiu US$ 201,1 bilhões (R$ 1,1 trilhão na cotação daquele ano), em comparação com US$ 214,5 bilhões em 2024 (R$ 1,3 trilhão, na cotação da época).

Este ano, o grupo prevê investimentos líquidos de US$ 15 bilhões (R$ 78 bilhões, na cotação atual) dos quais aproximadamente US$ 4 bilhões (R$ 20,8 bilhões) serão destinados à energia de baixa emissão, principalmente para a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis e usinas a gás, uma energia fóssil.

