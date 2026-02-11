Assine
Internacional

Júri rejeita acusações contra congressistas democratas que Trump queria prender

AFP
AFP
11/02/2026 08:38

Procuradores dos Estados Unidos não conseguiram indiciar, na terça-feira (10), seis congressistas democratas que haviam incitado membros das Forças Armadas a se recusarem a obedecer ordens ilegais, uma atitude que irritou o presidente Donald Trump, segundo relatos da mídia local. 

Fontes disseram ao The New York Times e ao The Washington Post que um grande júri federal, composto por residentes de Washington, rejeitou as tentativas do Departamento de Justiça de indiciar os parlamentares democratas. 

Em um vídeo divulgado nas redes sociais em novembro, os democratas incitaram os militares a "recusar ordens ilegais". 

O vídeo contava com a participação do senador Mark Kelly — ex-militar e ex-astronauta — e dos representantes Elissa Slotkin, Jason Crow, Chris DeLuzio, Chrissy Houlahan e Maggie Goodlander. 

Slotkin reafirmou em um comunicado na terça-feira que o vídeo de 90 segundos "simplesmente cita a lei" e que espera que a decisão do grande júri "ponha um fim definitivo a esta investigação politizada". 

O Washington Post observou que é "extremamente raro" que procuradores federais falhem perante um grande júri, porque "eles só precisam convencer a maioria dos membros de que há indícios suficientes de que um crime foi cometido, um limiar relativamente baixo". 

Os seis congressistas, todos com experiência nas forças armadas ou em agências de inteligência, não especificaram quais ordens a serem rejeitadas. 

No entanto, Trump tem usado repetidamente as forças armadas durante seu mandato atual, tanto em território nacional quanto internacional.

