Atirador mata 9 pessoas em escola e arredores no Canadá (polícia)
compartilheSIGA
Nove pessoas morreram nesta terça-feira (10) em um área remota do oeste do Canadá, sete em uma escola de ensino médio, e outras duas encontradas sem vida em uma residência, informou a polícia canadense.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Real Polícia Montada do Canadá disse que o incidente envolveu um "atirador ativo na escola de ensino médio Tumbler Ridge", na província de Columbia Britânica, e que "um indivíduo que se acredita ser o agressor também foi encontrado morto, aparentemente vítima de um ferimento autoinfligido".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tib/ph/cjc/lb/rpr