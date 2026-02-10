Retirada de bandeira arco-íris revolta comunidade LGBTQ+ em Nova York

A retirada da bandeira arco-íris do monumento mais importante nos Estados Unidos para a comunidade LGBTQIA+, devido a normas do governo de Donald Trump, causou indignação e gerou um protesto nesta terça-feira (10).

A bandeira associada a essa comunidade foi retirada do Monumento Nacional de Stonewall, na cidade de Nova York, devido a um memorando de 21 de janeiro do Serviço Nacional de Parques, órgão federal responsável pelo monumento.

O documento proíbe no local emblemas que não sejam a bandeira americana ou referentes ao Departamento do Interior, com poucas exceções.

Uma centena de manifestantes se reuniram em um parque localizado em frente ao monumento, no centro de Manhattan, e denunciaram a medida como "um tapa na cara" da comunidade.

O democrata Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, disse que ficou indignado com a decisão. "Nova York é o berço do movimento moderno pelos direitos LGBTQ+, e nenhum ato de apagamento poderá mudar ou silenciar essa história", publicou no X.

O monumento lembra os distúrbios que ocorreram em 1969 após uma operação policial no Stonewall Inn, um bar gay localizado no bairro de Greenwich Village. Os confrontos, que duraram seis dias, deram origem ao movimento moderno pelos direitos dos homossexuais nos Estados Unidos, que se estendeu mais tarde às pessoas transgênero e não binárias.

Trump costuma criticar as pessoas trans e o que chamou de "extremismo ideológico de gênero" durante sua campanha eleitoral.

Dias após retornar ao cargo, ele assinou um decreto que declarava apenas dois gêneros oficiais nos Estados Unidos: masculino e feminino.

Um mês depois, o Serviço Nacional de Parques apagou as referências às pessoas trans e queer do site do monumento. Mas o entorno do local ainda está enfeitado com bandeiras LGBTQIA+.

