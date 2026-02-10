Atlético de Madrid recebe Barça na Copa do Rei com Julián Álvarez e gramado questionados

Após ver, em fevereiro, suas esperanças de conquistar o título da LaLiga praticamente evaporarem, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona na quinta-feira (12), no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, com Julián Álvarez e o gramado sendo questionados.

Em um estádio lotado, onde o clube vendeu quase todos os ingressos, os torcedores esperam que o atacante argentino, que não marca no Campeonato Espanhol há 101 dias, finalmente encerre seu jejum.

Desde 1º de novembro, 'La Araña' não balança as redes. Naquele dia, ele converteu um pênalti contra o Sevilla na vitória de sua equipe por 3 a 0 no estádio dos 'rojiblancos', e não comemorou nenhum gol desde então.

Apesar de ter marcado dias depois na Liga dos Campeões, contra o PSV Eindhoven em 9 de dezembro, o jogador de 26 anos não conseguiu balançar as redes no empate em 1 a 1 contra o Galatasaray, na Turquia, e na derrota por 2 a 1 para o Bodo/Glimt, no Metropolitano, ambas as partidas disputadas no final de janeiro.

Apesar da queda de rendimento, Álvarez continua sendo uma estrela no elenco comandado por Diego Simeone, que segue reforçando sua posição. No entanto, algo mudou.

- Menos minutos -

O argentino, que retornou ao time titular após uma indisposição que o impediu de jogar antes na partida da Copa do Rei contra o Betis, foi substituído no intervalo da derrota de domingo por 1 a 0 para o mesmo time, no Metropolitano.

E na rodada anterior da LaLiga, que terminou em um empate sem gols contra o Levante, na Ciutat de Valencia, o jogador da 'Albiceleste' entrou em campo vindo do banco de reservas.

"Não acho apropriado continuar comentando sobre Julián", disse Simeone após ser questionado sobre o jogador na coletiva de imprensa após o jogo.

"Confiamos nele, ele é extremamente importante, o melhor que temos. Esperamos que ele nos dê ainda mais nos momentos importantes que virão", enfatizou o técnico argentino.

Um desses momentos já será nesta quinta-feira, na Copa do Rei, torneio em que ele ainda não marcou, contra o Barça, que está em ótima fase após vencer o Mallorca por 3 a 0 no Camp Nou, no sábado, e manter a liderança em LaLiga, embora esteja apenas um ponto atrás do Real Madrid.

Além disso, Simeone contará com o recém contratado atacante nigeriano Ademola Lookman, que marcou seu primeiro gol pelo Atlético de Madrid em sua estreia na Copa do Rei.

- Gramado é alvo de críticas -

Outra questão levantada é o estado do gramado do Metropolitano. Após a vitória em La Cartuja, em Sevilha, o francês Antoine Griezmann elogiou o gramado e criticou o do Atlético de Madrid. "O nosso não ajuda muito, dificulta o nosso jogo", declarou o atacante após a partida.

Essa crítica só aumentou quando o capitão Koke reclamou do mesmo problema três dias depois, após a derrota para o time de Manuel Pellegrini.

"Escorregamos, a grama se levanta. Um time como o Atlético de Madrid precisa de um gramado em boas condições para jogar. Espera-se que joguemos em alto nível e, para isso, precisamos de um gramado de alto nível", disse Koke à Movistar+.

O gramado do Metropolitano foi substituído em novembro, após um treino do Miami Dolphins, equipe da NFL. Desde então, as condições climáticas, com frio, neve, gelo e chuva, não têm ajudado na sua conservação.

Simeone, por sua vez, minimizou a questão. "Não sou jogador. Eles estão jogando e são eles que sabem melhor. O futebol sempre foi jogado em campos bons, normais, regulares. Não foi uma partida que não ganhamos por causa do estado do gramado", disse ele após ser questionado.

Na outra semifinal, Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira no dérbi basco em San Mamés.

O time comandado pelo técnico Ernesto Valverde chega para a partida embalado após derrotar o Levante por 4 a 2 em casa, o que o levou ao décimo lugar na tabela, enquanto a Real Sociedad vive sua melhor fase na temporada depois de vencer o Barcelona e subir para o oitavo lugar em LaLiga.

