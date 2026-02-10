Ataque russo na Ucrânia deixa 4 mortos, incluindo 3 crianças pequenas

Um ataque russo na região de Kharkiv matou três crianças pequenas e um adulto, informou na manhã desta quarta-feira (11, data local) o chefe da administração militar local, Oleh Syniehubov.

"Dois meninos de um ano e uma menina de dois anos morreram" no ataque que atingiu uma residência na localidade de Bohodukhov, perto da fronteira russa, indicou Syniehubov.

A autoridade acrescentou que um homem de 34 anos morreu na mesma casa devido aos ferimentos que sofreu no ataque.

Além disso, uma mulher de 74 anos ficou ferida quando oferecia assistência médica.

Em um comunicado separado, Syniehubov reportou que uma mulher grávida de 35 anos ficou ferida no ataque na mesma localidade.

Segundo a missão de observação dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, cerca de 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ane/mjw/mas/cjc/rpr