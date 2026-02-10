Cantos em Teerã contra autoridades iranianas são ouvidos na véspera do aniversário da Revolução

Alguns moradores de Teerã entoaram nesta terça-feira (10) palavras de ordem contra as autoridades iranianas e o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, na véspera da mais significativa comemoração anual da Revolução Islâmica de 1979, segundo imagens publicadas nas redes sociais.

O Irã foi sacudido por uma série de protestos no último mês, que foram reprimidos pelas forças de segurança e que ativistas denunciaram como uma repressão sem precedentes por parte das autoridades.

Embora nas duas últimas semanas tenham sido registrados poucos relatos de protestos, moradores saíram na noite desta terça-feira às varandas para entoar slogans como: "Morte a Khamenei", "Morte ao ditador" e "Morte à República Islâmica".

Vídeos dessas manifestações foram compartilhados por canais de monitoramento muito acompanhados em plataformas como Telegram, X, Vahid Online e Memlekate. A AFP não conseguiu verificar imediatamente esses vídeos.

Os gritos ocorreram enquanto as autoridades lançavam fogos de artifício para marcar a véspera do 22 Bahman no calendário iraniano (11 de fevereiro de 1979). Essa data comemora o aniversário da queda do último xá e da ascensão formal ao poder do aiatolá Ruhollah Khomeini, antecessor de Khamenei.

Os protestos recentes contra as autoridades islâmicas começaram com manifestações motivadas pela crise econômica, mas evoluíram para um movimento mais amplo, em um dos maiores desafios desde a revolução de 1979.

De acordo com o grupo com sede nos Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA), mais de 6.900 pessoas, entre elas 6.490 manifestantes, morreram durante os protestos. Também foram registrados mais de 52.600 presos.

