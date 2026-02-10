LeBron tem sequência incrível interrompida após lesão o deixar de fora da partida contra Spurs

O veterano LeBron James está entre os jogadores lesionados do Los Angeles Lakers nesta terça-feira (10), encerrando uma das incríveis sequências do superastro da NBA.

O jogador de 41 anos foi descartado para o jogo desta terça na Crypto.com Arena, em Los Angeles, contra o San Antonio Spurs, liderado pelo francês Victor Wembanyama, devido a uma artrite no pé esquerdo.

Essa estratégia de gerenciamento de lesões, pela segunda noite consecutiva de jogos, significa que James perderá sua 18ª partida na atual campanha e ficará inelegível para os prêmios da temporada, encerrando sua sequência de 21 anos sendo selecionado para pelo menos um dos três times do All-NBA.

A última vez em que James não foi selecionado para o All-NBA Team foi na temporada 2003-2004, seu ano de estreia pelo Cleveland Cavaliers.

Nesta terça-feira, ele se sentará no banco ao lado dos companheiros de equipe Luka Doncic, Austin Reaves e Marcus Smart.

Doncic vai perder seu terceiro jogo consecutivo devido a uma lesão na coxa, Reaves ficará de fora de sua segunda partida seguida por causa da lesão na panturrilha que o afastou das quadras por 19 jogos, e Smart é desfalque por sentir dores no tornozelo direito.

As lesões têm sido um fator crucial na dificuldade dos Lakers em manter a consistência nesta temporada da liga norte-americana de basquete, que realizará seu All-Star Game no domingo, com participação confirmada de 'King James'.

Mas, após a derrota de segunda-feira para o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, LeBron foi direto ao avaliar as deficiências de Los Angeles e não usou as lesões como desculpa.

"Vocês querem que a gente se compare com eles?", disse o veterano. "Aquele é um time campeão. Nós não somos. Não conseguimos manter essa energia e esse esforço por 48 minutos, e eles conseguem. É por isso que eles ganharam o campeonato".

LeBron marcou 14 dos seus 22 pontos no segundo tempo na segunda-feira, mas depois de mais de 35 minutos em quadra, admitiu que estava sentindo a tensão.

"Estou cansado", disse ele aos repórteres após a sequência de três vitórias consecutivas dos Lakers ter sido interrompida.

