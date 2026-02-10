FBI divulga imagens de indivíduo ligado a desaparecimento da mãe de apresentadora

O FBI divulgou nesta terça-feira (10) imagens de um indivíduo encapuzado que parece mexer na câmera localizada na porta da residência da mãe de uma apresentadora de TV americana, desaparecida há dez dias.

Acredita-se que Nancy, mãe da jornalista do canal NBC News Savannah Guthrie, tenha sido levada de sua residência, no Arizona, entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro, um caso de grande repercussão.

Kash Patel, diretor do FBI, publicou hoje no X seis fotos e três vídeos que mostram um indivíduo com o rosto coberto na entrada da casa de Nancy, 84.

"Policiais revelaram na manhã de hoje essas novas imagens, antes inacessíveis, que mostram um indivíduo armado aparentemente mexendo na câmera da porta de entrada de Nancy Guthrie na manhã do seu desaparecimento", publicou Patel.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, o presidente Donald Trump viu as imagens. "O presidente incentiva qualquer americano, em todo o país, que tenha informações sobre o suspeito a procurar o FBI."

A polícia federal americana informou que a família de Nancy recebeu cartas com pedidos de resgate.

Dezenas de jornalistas fazem plantão na área residencial tranquila onde vive a mãe da apresentadora do programa matinal "Today", que foi ao ar pela primeira vez em 1952.

As imagens divulgadas hoje pelo FBI mostram um indivíduo encapuzado, usando jaqueta, luvas e mochila, aproximando-se da entrada da casa de Nancy. Ele parece mexer na câmera por alguns segundos, antes de se afastar para arrancar plantas e usá-las para cobrir a câmera.

Autoridades locais reportaram na semana passada que a câmera da campainha da residência de Nancy havia sido desconectada a 1h47 do último dia 1º. O software detectou a presença de uma pessoa às 2h12, mas não havia nenhum vídeo disponível, destacaram.

Familiares temem pela vida de Nancy caso ela não siga o tratamento prescrito para seus problemas cardíacos.

