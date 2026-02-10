EUA dá novos passos para suavizar restrições sobre petróleo venezuelano

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (10) novos passos para suavizar as restrições sobre a indústria petrolífera da Venezuela, ao autorizar licenças para fornecer equipamentos ao setor, bem como o frete de navios e certas operações portuárias e aeroportuárias.

O Departamento do Tesouro anunciou que permitirá transações com o governo da Venezuela e a petrolífera estatal, PDVSA, para o fornecimento desses bens, que contribuam para "a exploração, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás" no país.

Outra licença autoriza determinadas transações necessárias para as operações portuárias e aeroportuárias. Um terceiro documento facilita as atividades relacionadas com o setor que envolve o Instituto Nacional dos Espaços Aquáticos, que regulamenta o transporte marítimo.

No final do ano passado, os Estados Unidos impuseram um bloqueio ao petróleo venezuelano, que, em grande parte, era exportado por navios-tanque sancionados desde 2019.

Em janeiro, o presidente Donald Trump ordenou a remoção forçada e captura e do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa para serem julgados em Nova York por acusações de tráfico de drogas.

Com a ascensão de Delcy Rodríguez como presidente interina, um canal de comunicação foi rapidamente estabelecido entre ambos os governos para permitir que o petróleo venezuelano saísse sem restrições, prioritariamente para os Estados Unidos.

Washington assumiu o controle das receitas por essas vendas e, em troca, permitiu paulatinamente o fim das sanções e barreiras que afetaram duramente a petrolífera nacional venezuelana.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, planeja viajar à Venezuela em breve para manter conversas sobre petróleo, segundo a imprensa americana.

A Venezuela possui cerca de um quinto das reservas mundiais de petróleo e, em um determinado momento, foi um dos principais fornecedores de petróleo bruto para os Estados Unidos.

